Polícia Marítima acaba com ajuntamentos com um total de 500 pessoas na praia

Polícia Marítima da Figueira da Foz interrompeu, durante a madrugada de sexta-feira, dois ajuntamentos com um total de cerca de 500 pessoas, na Praça do Forte e na praia da Claridade, no concelho da Figueira da Foz, tendo sido elaborados 11 autos de notícia.



Durante o patrulhamento, "pelas 02h00, detetaram vários grupos, num total de cerca de 200 pessoas, que se encontravam a causar ruído e a consumir bebidas alcoólicas na Praça do Forte", informa o comunicado da Autoridade Marítima Nacional.

Mais tarde, pelas 05h30, os elementos da Polícia Marítima detetaram um outro ajuntamento, com cerca de 300 pessoas, a consumir bebidas alcoólicas na praia da Claridade, tendo dado indicações para que as mesmas abandonassem o local.



Os intervenientes acataram as indicações.