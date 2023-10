Polícia Marítima apanha cinco nigerianos ilegais em fuga de navio ancorado em Lisboa

Cinco imigrantes ilegais nigerianos foram presos pela Polícia Marítima, pelas 10h10 desta terça-feira, na Avenida de Ceuta, em Lisboa, após terem estado em fuga de um navio porta-contentores, de bandeira maltesa, que ancorou esta segunda-feira na Doca de Alcântara.

Os cinco homens estavam retidos no navio, após terem sido encontrados pela tripulação do mesmo durante a viagem efetuada pela embarcação de pavilhão de Malta. À chegada, o comandante do navio alertou a administração dos portos de Lisboa, e a Autoridade Marítima Nacional, da situação.

Já na manhã desta terça-feira os cinco homens aproveitaram para fugir. Foi de imediato difundido um alerta, e uma patrulha da Polícia Marítima apanhou-os cerca de meia hora após a fuga. Estão entregues à custódia do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.