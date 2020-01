Polícia Marítima apreende dois milhões de euros em meixão

Quatrocentros quilos de meixão, avaliados em dois milhões de euros, foram apanhados pela Polícia Marítima numa operação de combate à apanha e tráfico ilegal da enguia-bebé, que é vendida para a Europa e China a preços médios de cinco mil euros o quilo.

A investigação contra esta ‘máfia do meixão’ já decorria há cerca de um ano e culminou, quinta-feira, em 24 buscas a casas e armazéns nos distritos de Aveiro, Porto e Braga, envolvendo mais de 100 agentes da Polícia marítima. Foram detidos 10 suspeitos, quatro deles de nacionalidade chinesa: que seriam residentes em Portugal e os peões da rede de tráfico no país.

A Polícia Marítima encontrou e desmantelou uma ‘fábrica’ de redes de pesca ilegais (capazes de apanhar nos rios as enguias bebé). E ainda um outro local, com tanques, onde o meixão era mantido vivo antes de ser colocado em malas de viagem, especialmente preparadas, para ser enviado por via área – sempre com vida – para a China, passando antes por França e Espanha.

Foi ainda apreendida uma grande quantia em numerário, malas de viagem, dez viaturas e 30 artes de pesca.

O meixão é o estado final da larva da enguia europeia. Devido à grande procura, especialmente no mercado asiático (onde acreditam ter propriedades especiais), teve um decréscimo nos rios portugueses e passou a constar como espécie protegida na Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES).

A captura do meixão é considerada crime de "danos contra a natureza", com pena de prisão até um ano ou multa até 240 dias.