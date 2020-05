A Polícia Marítima do Porto apreendeu seis redes de pesca, este domingo e segunda-feira entre as praias de Paramos e de Esmoriz, nos concelhos de Espinho e Ovar, respetivamente. As atividades de pesca com redes de tresmalho – majoeiras - , nesta altura do ano, estão proibidas.



As apreensões ocorreram no decurso de duas ações de fiscalização ao longo da orla marítima.

