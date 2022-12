Polícia Marítima apreende uma tonelada de haxixe após perseguição no mar no Algarve

Cerca de uma tonelada de haxixe foi apreendida pela Polícia Marítima e pela Marinha Portuguesa depois de um perseguição a uma lancha rápida ao largo da costa do Algarve.Segundo a CMTV apurou, a perseguição ocorreu durante a madrugada, entre Lagos e Albufeira, durante uma ação de patrulhamento realizada pela Polícia Marítima.No decorrer desta ação, os elementos da Polícia Marítima detetaram uma embarcação de alta velocidade suspeita de tráfico de estupefacientes, que perseguiram durante algum tempo.Durante a perseguição, os tripulantes da embarcação suspeita começaram a largar ao mar dezenas de fardos de estupefacientes que foram posteriormente recolhidos pelos elementos da Polícia Marítima, com o apoio de uma Lancha de Fiscalização Rápida da Marinha Portuguesa.No total foram recolhidos 20 fardos de droga, com um total de cerca de 1000 quilos de haxixe, que já foram entregues à Polícia Judiciária, que está agora a investigar.De referir que no início de Novembro, a Polícia Marítima apreendeu uma embarcação que estava à deriva a sul da ilha da Armona, em Olhão, com mais de seis toneladas de haxixe a bordo.