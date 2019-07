Polícia Marítima auxilia 27 migrantes na ilha grega de Lesbos

A equipa da Polícia Marítima portuguesa em missão na ilha grega de Lesbos auxiliou esta quinta-feira uma embarcação com 28 migrantes a bordo, 11 dos quais crianças, quando estes estavam a chegar a terra.A equipa da Polícia Marítima detetou esta quinta-feira, já depois de terminada a sua patrulha, uma embarcação a dirigir-se para a costa grega, tendo-se de imediato deslocado para o possível local de desembarque", refere a Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado.Ao chegar à zona de Eftalou, a equipa encontrou um grupo de migrantes já em terra, composto por 27 pessoas, dos quais 11 crianças, oito mulheres, uma delas grávida, e oito homens."Foram distribuídas mantas térmicas e água, tendo as mulheres e as crianças sido abrigadas nas viaturas ao serviço da Polícia Marítima devido às condições climatéricas adversas , acrescenta o documento.Todos os migrantes foram entregues às autoridades gregas em segurança.