Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia Marítima colabora no resgate de 119 migrantes ao largo da Grécia

Na operação, foram resgatados pela embarcação "Tejo" 61 migrantes de nacionalidade afegã, dos quais 33 crianças e 15 mulheres.

18:37

A Polícia Marítima portuguesa participou, durante a madrugada deste domingi, em duas operações de resgate que resultaram no salvamento de 119 migrantes ao largo da costa grega, anunciou a instituição em comunicado.



Segundo o comunicado, a primeira operação decorreu cerca das 04h00 horas, quando a equipa da Polícia Marítima foi chamada a cooperar na área de intervenção do navio-patrulha inglês "SEEKER", para a localização e interceção de um bote de migrantes.



Na operação, foram resgatados pela embarcação "Tejo" 61 migrantes de nacionalidade afegã, dos quais 33 crianças, 15 mulheres (uma grávida) e 13 homens, tendo desembarcado no porto de Skala Skamineas, na ilha de Lesbos, na Grécia.



Pelas 05h20, a Viatura de Vigilância Costeira (VVC) da Polícia Marítima detetou um bote, com 58 migrantes, dos quais 18 crianças, 10 mulheres e 30 homens, provenientes do Togo, Mauritânia, Congo e Afeganistão, tendo chamado o navio-patrulha "SEEKER" para fazer o resgate, adianta também o comunicado.



Também hoje, militares da GNR destacados na ilha grega de Quios ajudaram a resgatar 30 migrantes, entre os quais 14 crianças, que foram observados por equipas médicas e encaminhados para as autoridades gregas.



A GNR e a Polícia Marítima estão na Grécia no âmbito de uma missão da Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira (FRONTEX), realizando patrulhamentos terrestres e dando apoio à Guarda Costeira grega para prevenir ou detetar atos ilícitos ligados à imigração ilegal ou ao tráfico de seres humanos.