Polícia Marítima dá golpe na máfia da amêijoa

Pelo menos 500 pessoas foram esta segunda-feira identificadas e 25 constituídas arguidas por contraordenações relacionadas com a apanha ilegal de amêijoa, numa megaoperação da Polícia Marítima, na zona da praia do Samouco, Alcochete. Osabe que foi detetado, pela unidade de investigação criminal da Polícia Marítima, um suspeito que poderá ser o recetador desta mão de obra ilegal, provavelmente um dos cabecilhas das redes de tráficos de pessoas e da apanha ilegal de amêijoa no rio Tejo.Na operação, que contou com a colaboração do Serviço de Informação e Segurança (SIS), foram empenhados cerca de cem elementos da Polícia Marítima, apreendidos 2700 euros e quatro carrinhas.Pela primeira vez, entre os trabalhadores ilegais foram identificadas pessoas da América do Sul, sobretudo da Venezuela, que não têm documentação. Os restantes - a maioria - de acordo com o comandante regional da Polícia Marítima Paulo Rodrigues Vicente, "têm o título provisório de residência caducado" e vão ser reencaminhadas para as autoridades competentes.Ao que oapurou a investigação vai continuar. De resto, têm sido várias as incursões das autoridades visando o combate a redes criminosas associadas à captura ilícita, comércio e tráfico internacional de bivalves, a exemplo da operação que decorreu em junho e que resultou na detenção de três pessoas e na constituição de 10 arguidos.Por dia são retiradas do Tejo 20 a 30 toneladas de ameijoa, num valor mínimo de 60 mil euros. Um ano pode valer 22 milhões de euros, números que duplicam nos países para onde é traficada. Centenas de imigrante são explorados.A operação na zona da praia do Samouco envolveu o Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa, o Grupo de Ações Táticas (GAT) e a Unidade Central de Investigação Criminal (UCIC).