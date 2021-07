Polícia Marítima dispersa 800 jovens em praia de Albufeira

A Polícia Marítima dispersou, este sábado, vários grupos de jovens que se encontravam na praia da Oura, em Albufeira. Os jovens com idades entre os 16 e 18 anos faziam um total de cerca de 800 pessoas.



Segundo as autoridades, que receberam um alerta pelas 20h45, através de concessionários da praia, estavam a ser violadas as regras de ocupação das praias no âmbito da Covid-19, nomeadamente o distanciamento físico.

A Polícia Marítima refere que as indicações foram acatadas, não havendo registo de ocorrências nem de desobediência.

A Autoridade Marítima Nacional reforça o alerta de que continuam em vigor as limitações em relação aos aglomerados de pessoas na via pública.