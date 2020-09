Polícia Marítima e PJ apreendem entre 4,5 toneladas de haxixe no porto de Quarteira

A Polícia Marítima, em conjunto com a Polícia Judiciária, apreenderam 4,5 toneladas de haxixe no porto de Quarteira.O alerta foi dado pelas 4h30 desta terça-feira quando foram detetados movimentos suspeitos de algumas embarcações. Ao chegar ao local, a Polícia Marítima detetou vários indivíduos que descarregavam o produto de embarcações.Dois homens de nacionalidade espanhola foram detidos, enquanto outros suspeitos fugiram em duas carrinhas já carregadas com a droga.No total, as autoridades apreenderam 133 fardos.