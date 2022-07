Polícia marítima efetua buscas por mariscador desaparecido no rio Tejo

Um mariscador encontra-se desaparecido desde o final da tarde de segunda-feira no rio Tejo, na zona do Montijo, estando a Autoridade Marítima Nacional e os bombeiros a efetuar buscas no local.

Numa nota de imprensa, a AMN explica que o mariscador, com 28 anos, saiu de casa na segunda-feira para capturar bivalves, não tendo regressado.

A AMN adianta ainda que, na sequência de um alerta recebido às 21h40 de segunda-feira, através da PSP do Montijo (Setúbal), a informar que se encontrava um mariscador desaparecido, foram ativados de imediato para o local elementos da Polícia Marítima de Lisboa que iniciaram buscas por via marítima.

As operações de busca, coordenadas pelo capitão do porto e pelo comandante local da Polícia Marítima de Lisboa, foram interrompidas ao final da noite de segunda-feira, sem que tivesse sido encontrada a vítima, tendo sido retomadas esta terça-feira de manhã.

Nas operações de busca pelo mariscador desaparecido, estão envolvidos tripulantes da Estação Salva-vidas de Lisboa, por via marítima, e elementos dos Bombeiros Voluntários do Montijo, por terra.