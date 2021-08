A Polícia Marítima de Cascais encerrou na passada quinta-feira um estabelecimento com cerca de 80 pessoas na praia da Parede onde decorria um "evento musical".





Segundo um comunicado, as autoridades deslocaram-se ao local após denúncias sobre a realização de eventos noturnos pelas 23h30. Durante a ação de patrulhamento, a Polícia constatou que se encontrava a decorrer um evento musical no interior de um estabelecimento com várias pessoas na pista de dança, uma medida que se encontra proibida devido às restrições da Covid-19."O mesmo estabelecimento também não tinha licença especial de ruído, pelo que não podia desenvolver a atividade que estava a decorrer no local", pode ainda ler-se no comunicado.As pessoas que se encontravam no local dispersaram e o responsável do estabelecimento foi identificado.