Polícia Marítima identifica 276 pessoas em ‘Operação Rio Seguro’

A Polícia Marítima realizou a ‘Operação Rio Seguro’, nas noites de sexta-feira e sábado, de prevenção criminal nos cacilheiros e catamarãs entre Lisboa e a Margem Sul, tendo detido duas pessoas por posse de droga e de material contrafeito. Foram identificadas outras 276, 16 delas com droga em peso mínimo para consumo, tendo sido apreendida cocaína, haxixe e anfetaminas. Foram ainda identificados três suspeitos de vandalismo na estação do Cais do Sodré.A operação, com o apoio do Grupo de Ações Táticas da Policia Marítima, esteve centrada na segurança nos transportes fluviais e na zona de bares e discotecas.