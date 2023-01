Polícia Marítima investiga acidente entre embarcações que provocou morte de um homem em Aveiro

A Polícia Marítima está a investigar um acidente ocorrido na noite de domingo entre duas embarcações em São Jacinto, concelho de Aveiro, que provocou a morte de um homem, de 55 anos, informou esta segunda-feira fonte da Autoridade Marítima Nacional.

O alerta para o acidente ocorrido na ria de Aveiro, junto ao terminal de granéis líquidos do porto de Aveiro, foi dado cerca das 23:30.

"Tanto quanto conseguimos apurar, as duas embarcações colidiram e uma pessoa foi cuspida borda fora", disse à Lusa o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Conceição Dias.

Segundo o mesmo responsável, a vítima foi levada pelos colegas para o cais de São Jacinto, onde foi assistida por elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica e dos bombeiros da Murtosa, mas não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.

O comandante da Capitania do Porto de Aveiro referiu ainda que a vítima estava vestida com um fato de mergulho, adiantando que foi aberto um inquérito para averiguar as causas da morte.

"Estamos a fazer a parte pericial e a instruir um processo de averiguações para perceber o que aconteceu", disse o mesmo responsável.