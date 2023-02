A Polícia Marítima realizou uma operação, relacionada com o "meixão", em Espinho.As buscas foram acompanhados por um procurador. A investigação conta com a apreensão de meixão e viaturas e está na alçada da investigação criminal da Polícia Marítima.Nas buscas estiveram envolvidas duas equipas do GAT - Grupo de Ações Táticas -, assim como agentes do comando regional do Norte.