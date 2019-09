Polícia Marítima portuguesa resgata 51 migrantes na Grécia

A equipa da Polícia Marítima portuguesa, em missão na Grécia, resgatou, na madrugada desta sexta-feira, mais 51 migrantes, entre os quais oito crianças e 11 mulheres, foi anunciado."Na madrugada desta sexta-feira, pelas 01h35, a equipa da Polícia Marítima na viatura de vigilância costeira detetou um bote junto à linha de fronteira, tendo passado as coordenadas à equipa na embarcação 'Tubarão' que navegou para o local e intercetou o referido bote com 51 migrantes sendo, oito crianças, 11 mulheres e 32 homens", lê-se numa nota publicada na página na internet da Autoridade Marítima Nacional.Posteriormente, os migrantes foram transferidos para a embarcação da Polícia Marítima e desembarcados no porto de Skala Skamineas, onde foram entregues às autoridades gregas.De acordo com a Polícia Marítima, durante a navegação foi necessário ministrar oxigénio a uma mulher que estava com dificuldades respiratórias.Entre quarta e quinta-feira esta autoridade já tinha resgatado 103 migrantes em três ações distintas."A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação 'Poseidon', sob a égide da agência europeia Frontex e em apoio à guarda costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço no âmbito das funções de guarda costeira europeia", acrescentou o comunicado.Desde 2014, ano em que iniciou a sua participação na 'Poseidon', a Polícia Marítima já salvou 6.071 pessoas.