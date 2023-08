Polícia Marítima resgata 21 pessoas ao largo da ilha grega de Lesbos

A Polícia Marítima resgatou 21 migrantes ao largo da ilha de Lesbos na Grécia, esta quinta-feira, no âmbito da Operação "POSEIDON", da Agência FRONTEX.



Na embarcação encontravam-se seis homens, oito mulheres e sete crianças que apresentavam sinais de desidratação e fadiga. Os migrantes foram transportados, por questões de segurança, para o porto de Petra, onde aguardaram as autoridades gregas.

"A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação "POSEIDON", sob égide da agência europeia FRONTEX e em apoio à Guarda Costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia", pode ler-se no comunicado da Autoridade Marítima Nacional.