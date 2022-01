Polícia Marítima resgata dois pescadores de embarcação que naufragou ao largo do Cabo Girão na Madeira

A Polícia Marítima resgatou dois pescadores de uma embarcação que naufragou ao largo do Cabo Girão na Madeira.



Segundo comunicado das autoridades, as vítimas apresentavam sinais de hipotermia, tendo sido assistidas na marina do Funchal pelos elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses que, posteriormente, transportaram as vítimas para uma unidade hospitalar.





O alerta foi dado pelas 07h25 por um popular que avistou um sinal luminoso ao largo do Cabo.

O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.