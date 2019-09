Polícia Marítima salva 69 migrantes na Grécia

A equipa da Polícia Marítima em missão na ilha grega de Lesbos, no âmbito da agência europeia Frontex, resgatou no sábado mais 69 migrantes que faziam a travessia do mar Egeu desde a Turquia.Pelas 06h00, foi detetado um bote com 36 migrantes a bordo, dos quais 18 crianças, oito mulheres e 10 homens. Fizeram o acompanhamento até às autoridades gregas.Meia hora depois, foi detetado um novo bote com 33 migrantes a bordo, dos quais 19 crianças, seis mulheres e oito homens.Desde 2014, quando iniciou a missão na Grécia, a Polícia Marítima já resgatou 6201 migrantes.