Pai e filha em apuros salvos por surfistas em praia de Espinho

Pai e filha, de 58 e 27 anos, foram salvos por surfistas, ao início da tarde, na praia de Paramos, em Espinho.As duas vítimas, irlandesas, foram assistidas, já no areal, pelos bombeiros do concelho de Espinho.A Polícia Marítima do Porto esteve no local.Dois jovens foram resgatados, ao início desta tarde, na praia da Barra, em Ílhavo, por meios de socorro a náufragos da Polícia Marítima de Aveiro. Os banhistas foram arrastados pela força da corrente.Foram acionadas duas embarcações (uma da Polícia Marítima e outra da Estação Salva Vidas. Foi também mobilizado um helicópteros.Foi nesta mesma praia que, no passado dia 12 de Maio, morreu afogado um jovem de 20 anos.