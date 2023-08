A Polícia Marítima já resgatou, desde junho, 233 migrantes, no âmbito da ‘Operação Themis’, da agência europeia Frontex, que tem como missão controlar e vigiar as fronteiras marítimas italianas e externas da União Europeia.



Esta missão visa combater o crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia e de órgão de polícia e de polícia criminal.









