Após mais de um mês de internamento no Hospital dos Covões, em Coimbra, o agente principal da PSP António Pedro Cabelo, de 54 anos, morreu de Covid-19, no sábado à tarde. É a primeira vítima mortal da doença entre o efetivo da Polícia de Segurança Pública, e a segunda em todas as forças de segurança - a 5 de fevereiro tinha morrido o cabo da GNR Nuno Assis, de 55 anos.