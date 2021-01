Polícia Municipal do Porto vai integrar equipas de intervenção da PSP

A partir das 00h00 de sábado, todo o efetivo e meios operacionais da Polícia Municipal do Porto vão integrar as equipas de intervenção covid-19 da PSP, após uma requisição por esta autoridade, disse esta sexta-feira à Lusa fonte daquela polícia.

"A PSP requisitou todo o efetivo e todos os meios operacionais da Polícia Municipal [PM] do Porto. À meia-noite de hoje, a PM vai integrar as equipas de intervenção covid-19 nas ações de fiscalização, sob comando da PSP", explicou fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP.

Esta colaboração acontece depois de na quinta-feira o superintendente-chefe da PSP, Magina da Silva, ter enviado ao presidente da câmara do Porto, Rui Moreira, uma carta, na qual sinaliza que "o agravamento da crise pandémica (...) exige das instituições uma cooperação próxima".