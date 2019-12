Polícia Municipal no Algarve vai ganhar mais agentes

Estão em formação 15 estagiários para reforço da Polícia Municipal (PM) de Albufeira, na sequência de um concurso de recrutamento aberto pela autarquia. Mas só se estes elementos concluírem com sucesso o curso que estão a realizar é que poderão ingressar como agentes. O mapa de pessoal da PM de Albufeira prevê um total de 32 elementos, mas só existem atualmente seis."Estamos muitos desfalcados", reconhece José Carlos Rolo, presidente da câmara, adiantando que já foram abertos vários concursos de recrutamento, mas as vagas têm ficado por preencher.Os atuais estagiários têm de obter aproveitamento no curso de formação, com a duração de um semestre, ministrado pela Direção-Geral da Administração Local e pela Escola Prática de Polícia. Os elementos com classificação não inferior a ‘Bom’ (14 valores) celebrarão depois um contrato de trabalho na categoria de agente municipal de segunda classe.A remuneração-base mensal é de 600,74 euros, durante o estágio, e logo após o provimento no lugar de agente será 683,13 euros, segundo o aviso publicado em Diário da República.Entretanto, a Câmara de Lagos, que já viu aprovada pela Governo a criação da PM, vai avançar em janeiro com um concurso. O novo serviço municipal tem um quadro previsto de 26 agentes, pretendendo a autarquia "preencher 50% do efetivo" através deste concurso, revela aoHugo Pereira, presidente da autarquia.