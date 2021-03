A imagem de um idoso sentado num banco de jardim do Marquês, Porto, acompanhada de um texto que diz que o homem foi multado por estar a descansar depois de ter ido buscar comida a uma cantina social está a causar indignação nas redes sociais.





questionou a PSP que explicou que, na sequência dos agentes terem visto pessoas a conversarem sem distanciamento social e dois deles sem máscara, abordou-os. No jardim estava também um homem mais idoso sentado no banco, com máscara no queixo. “Foi alertado e justificou o uso do banco pelo estado de cansaço”, afirma a PSP, que esclarece que “perante este cenário, ofereceram o apoio e não registaram qualquer autuação”. Os dois homens que estavam sem máscara foram multados.