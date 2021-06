As autoridades portuguesas já ouviram mais testemunhas que tiveram contacto com o alemão Christian Brueckner, o principal suspeito do rapto de Madeleine McCann, na Praia da Luz, em Lagos, em 2007. As últimas diligências, sabe o CM, foram realizadas depois da Páscoa em articulação com as autoridades inglesas e alemãs, que seguem a pista de que a criança foi morta.