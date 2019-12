Polícia prende ladrão minutos após assalto em Almada numa sexta-feira 13

Uma mulher que acabara de denunciar por telefone que a sua casa tinha sido assaltada, em Almada, foi surpreendida em poucos minutos por agentes da PSP que já tinham detido o suspeito e recuperado os bens furtados.A situação acabou por ser vista com algum sentido de humor pela vítima do furto, por ter ocorrido na sexta-feira, dia 13.Uma equipa da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial de Almada conseguiu recuperar um televisor plasma, um computador portátil e vários artigos em ouro.O detido, que contava já com um longo cadastro criminal, foi presente a tribunal.