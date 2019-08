Polícia que agrediu jovem à cabeçada em esquadra condenado a pagar 25 mil euros

O jovem, de 19 anos, foi agredido com uma cabeçada numa esquadra da PSP, no Porto. Caiu e embateu com a cabeça na parede. O agente desferiu-lhe depois três murros. Tudo aconteceu em junho de 2012 e o Tribunal da Relação do Porto decidiu agora agravar a punição do agente para 18 meses em pena de prisão suspensa. Na primeira instância, tinha levado 10 meses.Os juízes subiram a condenação ao polícia, de 40 anos, por entenderem que os factos têm "uma ilicitude muito elevada" e que o agente "não mostrou arrependimento". Terá de pagar - juntamente com o Estado - 25 mil euros ao jovem, que ficou incapacitado durante 235 dias.Os factos ocorreram de madrugada, quando a mulher do arguido, também polícia e que estava em casa, ligou para o marido e disse-lhe ter ouvido um estrondo de vidros de carros a partir, sendo que o automóvel do casal foi mesmo atingido - embora nada tenha sido levado. A mulher ainda viu três jovens, com casacos de capuz, a fugir.O polícia e os colegas deslocaram-se às bombas para onde os suspeitos se terão dirigido e ali viram dois jovens de casacos similares aos descritos. Quando abordados, os rapazes mostraram-se nervosos e, apesar de nada terem em sua posse, foram levados para a esquadra.A mulher do agente dirigiu-se também ao posto, mas não conseguiu reconhecer de forma segura os rapazes. Ainda assim, mostrou-se mais convicta em relação ao jovem de 19 anos. Foi aí que o polícia condenado o atacou de forma violenta.