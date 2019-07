Polícia recebida com pedras durante ação de patrulhamento no bairro da Cova da Moura na Amadora

Elementos da PSP foram esta terça-feira recebidos com pedras no bairro da Cova da Moura, no concelho da Amadora, distrito de Lisboa, no decorrer de uma ação de patrulhamento, disse à agência Lusa fonte policial.A mesma fonte ressalvou que deste incidente não ficou nenhum polícia ferido, tendo sido registados apenas danos no carro patrulha.O incidente ocorreu, pelas 15h00, quando elementos da PSP se preparavam para proceder ao reboque de duas motas, que suspeitavam terem sido furtadas."Enquanto decorriam essas diligências, e quando já se aguardava uma viatura reboque para transportar as motas para uma esquadra da PSP, os polícias foram apedrejados por uma série de populares, ao longe", refere fonte policial.Contactado pela Lusa, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse desconhecer o incidente.