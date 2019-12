Polícia recupera relógio de 6440 euros roubado por passageiro no Aeroporto de Lisboa

Um homem de 53 anos foi identificado por agentes da PSP da Divisão de Segurança Aeroportuária como o autor do furto de um relógio (Tag Heuer Carrera), avaliado em 6440 euros, num dos postos de rastreio do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.As autoridades receberam a denúncia no dia 17 de novembro, por parte de um passageiro de um dos voos que saía de Lisboa, para o furto de um relógio de luxo durante o rastreio habitual no aeroporto.Após investigação, a PSP conseguiu chegar ao suspeito, também ele passageiro, e recuperar o objeto no dia 6 de dezembro.