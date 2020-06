Polícia regista 200 agressões a agentes durante este ano

Cerca de 200 polícias foram agredidos este ano e, só durante o estado de emergência, ocorreram 87 casos de agressões, revelou este sábado a PSP.Os dados, referentes ao período entre 1 de janeiro e 30 de abril, reportam 203 agressões a agentes, menos 60 do que no mesmo período de 2019, quando foram registados 263 casos. A PSP refere ainda que as agressões aos polícias reportadas são de "tipologia e gravidade diversa".Segundo a força de segurança, há "uma maior concentração destes episódios nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto", sendo também as áreas de responsabilidade da PSP, com maior extensão territorial, concentração da população e do número de polícias.