Polícia salta ao Tejo para salvar homem em Lisboa

Um agente da PSP de Lisboa arriscou a vida para salvar um homem das águas do rio Tejo, na noite de sexta-feira. Diogo Pimenta, operacional da Esquadra da Baixa Pombalina, estava em patrulha com um colega quando, pelas 21h45, receberam um alerta para uma pessoa a afogar-se na zona da Ribeira das Naus e correram para o local.Imediatamente saiu da viatura policial, saltou para a água e nadou cerca de 20 metros até alcançar a vítima. A seguir conseguiu trazê-la de volta à margem, onde foi assistida pelos bombeiros no local e transportada até ao hospital de São José, onde ficou internada, fora de perigo.Segundo fonte oficial da PSP de Lisboa, trata-se de um homem com cerca de 45 anos que se terá lançado à água de forma intencional.