Polícia salva homem após ataque cardíaco

Um agente da PSP salvou a vida de um trabalhador da construção civil que sofreu um ataque cardíaco junto a uma obra, em Portimão.A vítima deixou de respirar e Pedro Gaspar fez manobras de reanimação até à chegada dos meios de socorro. O homem, de 65 anos, foi hospitalizado e sobreviveu.O dia de patrulhamento do agente da Divisão de Trânsito da PSP de Portimão estava a correr dentro da normalidade, quando se apercebeu de que havia uma pessoa estendida no chão junto a uma obra, na rua Basílio Teles. "Vi duas pessoas a mandar água para a cara de um homem estendido no chão e parei.Verifiquei que não respirava e alertei o 112. Comecei a fazer compressões como aprendi numa formação de suporte básico de vida lecionada pelos Bombeiros de Portimão e consegui que voltasse a respirar", recorda aoPedro Gaspar, que assume que "foram minutos que pareceram horas".Com a chegada dos bombeiros e de um médico do INEM foi possível reverter totalmente a paragem cardiorrespiratória que o trabalhador tinha sofrido.A atuação do agente foi crucial para reanimar a vítima. "Não sou um herói. Fiz o que meus colegas também fariam. Faz parte da nossa missão", considera Pedro Gaspar.A formação em Suporte Básico de Vida está a ser ministrada pelos Bombeiros de Portimão a agentes da PSP e da Polícia Marítima e a militares da GNR.Segundo o formador Ricardo Reis, neste tipo de casos "o tempo é vida" e as primeiras pessoas a chegarem ao local "podem fazer a diferença".A formação está integrada num programa da Proteção Civil Municipal de Portimão, que prevê a instalação, em breve, de seis desfibrilhadores no concelho.