Polícia salva menino sozinho em Ponte de Lima

Um agente da PSP de Ponte de Lima encontrou, no domingo à tarde, um menino de tenra idade a vaguear na rua em Arcozelo. A criança foi levada para as instalações policiais, e já está entregue aos pais.

O menor, que terá no máximo cinco anos, caminhava sozinho, vestido apenas com um pijama. O polícia encontrou-o muito assustado, levando-o para a esquadra.





A criança estava com frio e foi tapada com um cobertor. Os agentes lançaram um apelo nas redes sociais, para localizar a família.Foi possível, com o apoio da GNR, encontrar os pais da criança, que se encontra bem.