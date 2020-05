Polícia sem rasto de menina desaparecida em Peniche

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

São muitas as dúvidas. A primeira é a hora em que Valentina desapareceu. O alerta foi dado às 8h30 de quinta-feira, mas o pai viu a filha pela última vez por volta da uma da madrugada. Terá ido aconchegar a menina à cama, mas desconhece-se se Valentina desapareceu ainda durante a noite.A criança estava há uma semana na casa do pai, em Atouguia da Baleia, no concelho de Peniche. Daria mostras de estar triste; a alteraç...