Polícia sul-africana encontra corpo de empresária portuguesa raptada à saída de loja

A polícia sul-africana encontrou em Joanesburgo o corpo de uma empresária luso-moçambicana raptada a 15 de outubro nos arredores de Nelspruit, junto à fronteira com Moçambique.De acordo com as autoridades locais, Guitabali Samji, de 52 anos, tinha saído de uma loja na cidade de Witbank (atual Emalahleni), a 138 quilómetros de Joanesburgo, quando foi levada por um grupo armado.A família negociava agora o pagamento do resgate e o corpo foi encontrado perto do local combinado para a entrega da vítima.Ninguém foi preso.