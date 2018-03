Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia trava atirador que se enganou no alvo

Cadastrado de 28 anos detido pela Judiciária do Porto. Suspeito de duas tentativas de homicídio.

Por Francisco Manuel e Liliana Rodrigues | 01:30

César pensava que quem viajava no automóvel conduzido por Luís era Miguel ‘Café’, de quem se queria vingar. Perseguiu o carro e disparou quatro tiros. Só que nenhum dos três jovens que seguiam na viatura era o ‘alvo’. César, de 28 anos, tem cadastro por furtos e roubos. Foi detido sexta-feira à tarde pela PJ. Ouvido pelo juiz de instrução criminal, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.



Tudo ocorreu pelas 23h30 de terça-feira, no centro do Porto. César e um amigo intercetaram o carro onde seguiam três jovens. O atirador saiu do seu automóvel e disparou. Atingiu o condutor Luís e o pendura Armindo. Um foi baleado num ombro e outro num braço. Quando percebeu que nenhum era o seu alvo deixou-os fugir a pé. Um terceiro jovem foi pontapeado na cabeça e ficou com um recado para Miguel ‘Café’: "Diz ao Miguel que vou matá-lo."



As vítimas foram ouvidas pela Polícia Judiciária do Porto no dia seguinte e fizeram a descrição do agressor. César é um ‘velho’ conhecido das autoridades, tem vários processos por furtos e roubos e atualmente estava com pena suspensa. Agora encontra-se indiciado por crimes de tentativa de homicídio, posse ilegal de arma e dano.



PORMENORES

Vingança após confronto

César desentendeu-se há dois anos com Miguel ‘Café’ por causa da ex-mulher deste. Recentemente, os homens envolveram-se num confronto físico. César jurou vingar-se.



Armado com pistola

Há cerca de uma semana, César terá ido ao Bairro do Bom Pastor, onde mora Miguel, para o matar. Estava armado com uma pistola, mas não o encontrou.



Disparou contra casa

Após disparar contra os amigos de Café’, César foi a casa deste e disparou três tiros contra a habitação. Partiu uma janela.