Polícia trava carteiristas ao ouvir gritos em elevador de acesso à estação de metro do Porto

Os gritos de socorro provenientes do elevador de acesso à estação de metro alertaram os agentes da PSP, que passavam na rua do Heroísmo, no Porto, na terça-feira.Os polícias acorreram de imediato ao local, encontrando um homem e uma mulher, ambos de 33 anos, a tentar retirar a carteira do bolso das calças de um homem, de 70.Os ladrões, desempregados, foram detidos e presentes a um juiz.