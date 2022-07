Polícia trava dupla perigosa que atacava no Centro

Um grupo perigoso suspeito de vários crimes de sequestro, roubo, furto e tráfico de droga, na zona Centro do País, foi desmantelada pela Polícia Judiciária do Centro, que deteve dois homens, de 45 e 60 anos.A investigação foi realizada em colaboração com a PSP e concluiu que o grupo criminoso se apropriou de "consideráveis quantias em dinheiro, ouro, armas de fogo, viaturas e outros objetos de valor", sobretudo em residências que eram "selecionadas criteriosamente".Pelo menos dois dos crimes ocorreram no Entroncamento, nos meses de maio e junho. Os dois homens detidos têm antecedentes por outros crimes e estão em prisão preventiva.