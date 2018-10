Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia usa carro velho com 500 mil quilómetros em Elvas

Denúncia foi feita ao CM pela Associação Sindical dos Profissionais de Polícia.

Por Miguel Curado | 01:30

Os agentes da esquadra de trânsito da PSP de Elvas estão a ser obrigados a trabalhar com um carro-patrulha que já tem cerca de meio milhão de quilómetros percorridos e tem o interior em péssimo estado.



A denúncia foi feita ao CM pela Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP), que realça "o péssimo estado de conservação do veículo, em especial no interior". "Por não haver alternativa há um mês, os agentes são obrigados a levarem o carro para tratar de acidentes de viação e outras incumbências relacionadas com o serviço de trânsito da Polícia", disse ao CM Paulo Rodrigues, presidente da ASPP.



Fonte oficial da PSP confirmou ao Correio da Manhã que o carro-patrulha está ao serviço da Divisão de Elvas desde 20 de setembro, "como reforço de meios para o policiamento da Feira de São Mateus". E é a mesma fonte a dizer que "o carro está em boas condições mecânicas e com boa imagem exterior". A viatura foi entregue à Divisão de Elvas quando a esquadra de trânsito ficou sem carro, por avaria.



Segundo Paulo Rodrigues, no entanto, os agentes que dela fazem uso "são obrigados a lidar com um interior em péssimo estado". Bancos rasgados, tapetes despedaçados e buracos no interior das portas, são alguns do estragos visíveis. "O cheiro no interior é horrível. As portas fecham com muita dificuldade", explicou outra fonte policial ao CM. A PSP diz que irá, "assim que possível", solucionar esta situação.