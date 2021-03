André Pereira Coutinho - o farmacêutico, de 56 anos, que espancou a ex-mulher numa farmácia no Porto, em 2019 - voltou esta quarta-feira a tribunal para ser julgado pelo crime de resistência e coação sobre funcionário depois de ter agredido dois polícias.O arguido foi condenado na primeira instância a quatro anos de prisão efetiva, mas a Relação do Porto reduziu a pena para três anos e meio e mandou repetir esta parte do processo. Em tribunal, o arguido negou as agressões. “Quando abri a porta de casa, tiraram-me o telemóvel e agarram-me o pescoço. Deram-me muros e pontapés”, disse perante o coletivo de juízes. Versão diferente apresentaram os polícias: “Em tantos anos de serviço nunca vi nada assim. O arguido estava completamente fora de si e só dizia que, se lhe tirássemos as algemas, nos matava a todos”, descreveu um dos agentes agredido.