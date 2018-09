Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícias agredidos sem ajuda em Santarém

Organização Sindical condena as agressões sofridas por dois agentes da PSP.

Por J.N.P. | 08:39

A Organização Sindical dos Polícias condena, em comunicado, as agressões sofridas por dois agentes da PSP de Santarém e lamenta "a inércia da Direção Nacional para defender os seus homens e mulheres".



Os dois ficaram feridos, sábado, ao tentarem travar uma rixa entre dois grupos e dez pessoas, numa altura em que não havia reforços para os ajudar porque a Equipa de Intervenção Rápida estava destacada para fazer segurança na gala de eleição da Rainha das Vindimas, no Cartaxo.



Segundo a nota, o único apoio disponível foi uma patrulha do trânsito, com um único elemento.



O sindicato diz que mesmo assim os agentes conseguiram deter o autor das agressões, que tinha pendente uma ordem judicial para cumprir três anos e meio de prisão.