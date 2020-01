Uma patrulha da polícia foi recebida à pedrada este sábado à noite no Bairro da Quinta da Fonte, em Loures.Segundo o Cometlis, a patrulha da PSP deslocou-se ao bairro para apreender uma viatura furtada e, enquanto aguardavam a chegada do reboque, os agentes começaram a ser agredidos.Os agressores colocaram caixotes do lixo a arder de forma a cercarem as autoridades.No entanto, não houve feridos nem detenções a registar.Os suspeitos do furto da viatura fugiram.O alerta foi dado pelas 21h30.