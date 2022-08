Dois polícias foram apedrejados por um homem, de 26 anos, ao ser abordado, no Bairro da Torre, Carcavelos, Cascais, segunda-feira.Os agentes suspeitaram que o agressor estava na posse de droga e, no momento em que ia ser revistado, este apedrejou os polícias e atirou-lhes com uma garrafa de cerveja que atingiu a cabeça de um dos agentes, ferindo-o.Foi assistido no Hospital de Cascais. Os polícias pediram reforços e o agressor foi detido.