A plataforma que junta onze sindicatos e associações da PSP e GNR, e que organizou a manifestação que quarta-feira juntou perto de 15 mil elementos das forças de segurança em Lisboa (quarta-feira está previsto protesto semelhante no Porto), reuniu-se ontem com os partidos políticos com assento parlamentar, e com o CDS, deixando o aviso que exigem um suplemento de missão "equalizado com o da Polícia Judiciária", que é de 1026,85 €/mês.









