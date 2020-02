Polícias 'de castigo' por irem almoçar com carro de serviço

Um grupo de oito agentes da PSP do Barreiro, de uma Equipa de Intervenção Rápida (EIR), foram obrigados a estar de ‘castigo’ em formatura, pelo menos meia hora, junto ao gabinete do superior hierárquico, depois de este os ter apanhado a almoçar num restaurante.Os agentes foram obrigados a dar satisfações por terem levado, sem autorização, uma viatura policial. A Divisão do Barreiro, tutelada pelo Comando da PSP de Setúbal, é uma das que têm a messe entregue a privados.O espaço é usado não só por polícias e civis que compram as refeições, a preços mais vantajosos, como também por agentes que trazem comida de casa. As EIR do Barreiro, no entanto, estão sediadas em instalações que ficam distantes desta messe . Mesmo assim, os agentes tentam ir diariamente tomar ali as refeições.A 23 de janeiro, no entanto, um grupo de agentes pegou numa carrinha de serviço e deslocou-se a um restaurante.A viatura, ao que oapurou, foi estacionada a alguma distância do restaurante.A situação chegou ao conhecimento do superior dos agentes, que foi ao local, onde os informou de que deviam regressar à instalação policial.Aqui, sabe o, foram mantidos em formatura por cerca de meia hora, numa zona de acesso restrito, enquanto o comandante, um subcomissário, falou com todos, um por um. A situação terá ficado sanada sem processos disciplinares. Ocontactou a PSP para obter uma reação a esta situação, mas a resposta não chegou em tempo útil.