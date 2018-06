Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícias com dificuldades em aceder ao Sistema Estratégico de Informação da PSP

Programa é fundamental para o trabalho diário das autoridades.

18:51

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia alertou esta sexta-feira que a falta de atualização do software dos computadores da PSP está a comprometer o acesso dos polícias ao Sistema Estratégico de Informação (SEI), programa fundamental para o trabalho diário.



O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), Paulo Rodrigues, disse à agência Lusa que grande parte dos computadores da PSP não foram atualizados, o que está a causar problemas nas esquadras, principalmente na área de Lisboa devido ao maior volume de trabalho.



O SEI é um sistema que permite controlar e gerir toda a atividade operacional diária da PSP, incluindo registos de ocorrências e identificação de suspeitos.



Segundo Paulo Rodrigues, tal atualização já devia ter sido feita há alguns meses, mas os problemas começaram a sentir-se com mais intensidade nas esquadras desde há duas semanas.



O sindicalista sustentou que este problema está a colocar em causa o trabalho quotidiano dos polícias, existindo algumas esquadras onde apenas o computador do comandante tem acesso ao Sistema Estratégico de Informação.



A ASPP enviou esta sexta-feira um ofício ao diretor nacional da PSP, questionando-se sobre quando é que o problema está resolvido e se esta é uma responsabilidade da direção nacional ou do Ministério da Administração Interna.



O presidente do maior sindicato da PSP disse ainda à Lusa que mais de metade dos computadores da Polícia estão obsoletos.



"Os computadores que não estão obsoletos, não tiveram o software atualizado o que condiciona o acesso ao SEI", disse ainda.



A agência Lusa contactou a direção nacional da PSP sobre esta situação, mas até ao momento não obteve resposta.