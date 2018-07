Em causa estará a violação do dever de zelo pelo facto de dois polícias não terem detido o segurança em flagrante delito.

11:12

O Núcleo de Deontologia do Comando da PSP do Porto instaurou um processo disciplinar aos dois agentes que se deslocaram ao local quando a lusocolombiana Nicol Quinayas foi agredida por um segurança no Porto, na noite de 24 de junho.



Em causa está a suspeita de violação do dever de zelo uma vez que os dois polícias não detiveram o agressor em flagrante delito nem perguntaram à vítima se queria apresentar queixa, avança o jornal Público.



Os agentes só terão registado o auto de notícia três dias depois da ocorrência e já depois de a jovem colombiana ter feito queixa pessoalmente na esquadra, um facto que também está a ser investigado.



"Quero que ele não volte a exercer funções destas"

A jovem que foi agredida na madrugada de 24 de junho, no Porto, por um segurança ao serviço da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) disse, no dia 5 de julho, ainda não ter retomado a sua vida normal.