Polícias confundem português com o ‘monstro de Nantes’

As autoridades francesa e britânica anunciaram com pompa e circunstância a detenção de Xavier Dupont de Ligonnès, o ‘Monstro de Nantes’, procurado desde 2011 pela morte da mulher e dos quatro filhos.Tinha sido apanhado no Aeroporto de Glasgow (Escócia) assim que saiu do avião, depois de um ‘dica’ vinda de França. O suspeito foi detido na sexta-feira e passou a noite nos calabouços.As diferenças no aspeto foram justificadas com operações plásticas feitas pelo homicida em fuga. Mas, no sábado, testes de ADN e as impressões digitais mostravam que o homem na cela era um pacato português residente nos arredores de Paris que nada tinha que ver com o caso. Trata-se de Guy João, nascido em Portugal, que entretanto foi libertado com um pedido de desculpas.O caso criou um imbróglio policial e diplomático entre a Interpol e as polícias de França e do Reino Unido, que disputam responsabilidades entre si.