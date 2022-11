Polícias de Cascais forçados a abdicar de folga para tapar faltas

O Comando da PSP de Cascais suspendeu as folgas de todos os agentes para garantir “serviços de policiamento privado” devido à Corrida de Natal organizada pela autarquia no dia 8 de dezembro.A convocatória, feita por escrito, está a causar mal-estar uma vez que até os polícias que não fazem serviços remunerados (para lá do horário normal de serviço e pagos à parte) foram incluídos e não poderão reaver essa folga perdida.“Isto resulta da falta de efetivo, da cultura interna instituída e do modelo de organização. Os comandantes assumem as folgas como uma dádiva, não como um direito dos polícias”, acusa o presidente da ASPP, Paulo Santos.